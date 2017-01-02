廢鈔衝擊 印度12月PMI出現萎縮
印度廢鈔政策嚴重衝擊印度製造業，根據倫敦Markit Economics和日經今天公布印度去年12月製造業採購經理人指數（PMI ）為49.6，是1年來首次跌破50榮枯分界線。
倫敦IHS Markit Economics與日經公布報告顯示，印度去年12月製造業PMI為49.6，是印度2015年12月以來首次跌破50而出現萎縮現象，比印度去年11月的PMI達52.3，呈現下跌，是2008年金融危機以來最大單月降幅。
PMI指數能瞭解這個行業的榮枯狀態，如果PMI指數大於50，代表行業持續成長，如果低於50，則代表行業出現萎縮。
這份調查報告顯示，印度去年12月製造業PMI的5個次項目有4個的PMI跌破50出現萎縮，且平均交貨時間延長。同時，消費者和中間貨品層面的經營條件惡化。
印度政府去年11月8日突然宣布，占市面流通貨幣86%的500和1000盧比大面額紙鈔廢除，停止流通。
IHS Markit經濟學家迪利瑪（Pollyanna De Lima）在這份報告中指出，貨幣意外被逐出市場後引發現金短缺，因而對生產和新訂單產生不利因素，並打斷2016年的成長趨勢。
這項政策雖預期對印度經濟來講長期是正面的，但由於印度政府並未做好廢鈔相關配套準備，經濟專家預估，在現金荒下，對印度經濟短期負面效應持續增強，至少會延續到今年3月，甚至整個上半年。
印度央行已把2016年4月到2017年3月的2016財政年度經濟成長下調0.5個百分點至7.1%；多間國際金融分析機構預估，印度經濟成長降滑落1到2個百分點，甚至更多。1060102
(中央社)
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