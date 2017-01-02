桃機偷拍案史上第一遭 陸男偷拍男如廁遭逮

樂姓男子在管制區廁所內偷拍男姓工作人員如廁遭逮。（陳麒全攝）

警方在他的手機內還發現有不明男子尿斗小解的畫面，但都不是很清楚。（陳麒全攝）

一名中國籍男子有特殊癖好，2日在桃園機場管制區內的男廁中，竟然偷拍在隔壁間廁所正在「解放」男子的如廁實況，被害人發現有手機伸進來偷拍，當場事跡敗露，被害人大叫後穿了褲子就衝出去追人，在機場保全人員的協助下將這名「色狼」在候機室前攔阻，並移送警方處理，這也是桃園機場偷拍案例史上第一遭男廁內遭偷拍。

日前來台自由行的25歲中國上海籍樂姓男子，他原本是要搭乘2日上11時飛日本東京的班機，他在登機前見到一名男姓機場工作人員進到厠所內，也跟著尾隨進入，並選擇該名工作人員旁邊的厠所，該名褲子已經脫下的工作人員正準備如廁解放時，發現隔壁間的廁所內，竟有手機由隔板底下伸進來偷拍，他嚇的馬上尖叫，隨後趕緊穿上褲子衝出厠所抓人，同時也通報機場全人員，最後在樂姓男子要搭乘的班機的候機室前，將他攔阻並送警方處理。

樂姓男子在偵訊時一直向警方與被害人求情，但被害人堅持提告。樂姓男子表示，家住在大陸上海，前陣子應徵到一個日本的工作機會，所以這次是先到台灣自由行度假幾天，在結束旅遊後，預計搭乘2日上午11時的班機前往日本的公司報到，在登機場因偷拍癖癮發作，才犯下大錯。

桃園機場有史以來發生的偷拍案例，不外是男子在飛機上或是餐廳偷拍女性的裙底風光被逮，沒想到這次是男偷拍男褲內風光的罕事，樂男應訊時也坦誠他確實有這種特殊癖好，警方在他的手機內還發現有不明男子尿斗小解的畫面，但都不是很清楚，警方在初步偵訊後，將樂男移送刑警隊後續處理。

(中時)