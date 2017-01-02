香蕉價太貴 農糧署：消費者可改吃柑橘類

香蕉創新天價，但超商超市契作品價格相對平穩。(楊騰凱攝)

颱風肆虐影響蔬果價格，芭樂、香蕉批發掛格接連創下歷史新高，民眾抱怨，政府應拿出作為，不要什麼問題都推給颱風，立委也說，部分產品價格高漲，農委會應多加宣導民眾改吃替代品，平衡民生物價。農糧署則承諾加強宣導促銷，現在柑橘類價格平穩，尤其桶柑、茂谷柑接連上市，是年節送禮的應景好選擇。

隨著災後復耕採收上市，高麗菜已從「金價」跌落回「土價」，最新批發價格為每公斤6.3元，相較災後高點，暴跌了88.8％。無奈水果因恢復期較長，量少導致價格攀升，芭樂批發價在上周來到每公斤80.2元，香蕉批發價則是在昨天登上每公斤86元，雙雙寫下歷史新高。

農糧署預估，芭樂最快要到1月中旬，採收量才會明顯提升，香蕉則要等到等到3月份，高屏地區的春季蕉接上供應，價格才能漸漸趨緩。只是年關在即，水果價格還這麼貴，就怕帶動物價上漲，引發民眾批評，政府應該要拿出作為，「不要什麼都怪颱風」。

立委蔡培慧表示，風災侵襲產地後會帶動蔬菜、水果價格飆漲，這是現實問題必須面對，若專案進口國外產品，恐會衝擊國內農民生計，她也不樂見此情形，但歸咎天災之餘，農糧署確實可以在消費者、產業兩端加強做好預備措施，平衡民生物價。

蔡培慧指出，消費者方面，可宣導民眾改吃其他替代品，現在香蕉、芭樂高價，可改吃價格平穩的柑橘類，至於產業方面，有些蔬果可能賣相不佳或體積太小，不符規格，被稱為「格外品」，通常不會送上市場，但蔬果缺貨價時，可輔導農民也把格外品納入採收並送上市，增加整體供貨量，這方面農糧署應更積極面對。

農糧署主任秘書翁震炘指出，香蕉在其他東南亞產地有黃葉病問題，就怕疫病影響國內香蕉，不可能開放進口，但超商、超市業者與農民採契約耕作，價格不會因短期波動而有劇烈增幅，現在超商還能見到2根香蕉39元的價格，比起坊間水果攤3根69元，相對平穩。

翁震炘表示，在部分水果高價之下，農糧署也會加強宣導促銷，讓消費者目光轉向柑橘類，尤其是桶柑、茂谷柑等品種，最近可望接力上市，在年節期間也應景，不論是送禮或自己吃，相信都是好選擇。

(中時)