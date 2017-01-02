去年12月大陸製造業、非製造業PMI 升至2016年次高
中國12月官方製造業、非製造業採購經理人指數（PMI）數據繼續維持高位，雙雙為2016年內次高點。
據國家統計局數據，2016年12月份，中國製造業PMI為51.4，略低於上月0.3，保持在擴張區間，為年內次高點。12月份，中國非製造業商務活動指數為54.5，比上月回落0.2，為年內次高點，非製造業繼續保持較快擴張態勢。
九州證券全球首席經濟學家鄧海清分析稱，PMI較上月整體回落，但仍處於年內高位，各類PMI均在全年PMI均值之上，且製造業PMI、非製造業PMI、建築業PMI均為年內第2高點，表明經濟仍然呈現企穩回升態勢，進一步驗證中國經濟L型拐點已過。
從製造業PMI分項來看，仍然處於被動去庫存階段，新訂單維持年內最高值，生產指數為年內次高，產成品庫存卻降至2010年以來最低，表明需求回暖是企業生產的主因，而企業主動生產補庫存並未出現。這表明，2016年的經濟企穩並非庫存周期所致，而是需求端回暖，2017年補庫存空間巨大。
(工商)
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