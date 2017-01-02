飛指部移編 國防部：與勇固案無關

我要評比

媒體報導國防部防空飛彈指揮部再度移撥回空軍轄下，對此國防部表示，相關組織調整正研議中，但與「勇固案」毫無關係。

報導指出，轄有愛國者3型防空飛彈、天弓2、3型防空飛彈、鷹式防空飛彈與雄風2E型巡弋飛彈的國防部防空飛彈指揮部今年3月再度移撥回空軍轄下，單獨成立空軍防空飛彈指揮部，這是蔡政府執政以來，國軍戰略單位首度重大移編，國軍凍結多時的「勇固案」，似乎有啟動的跡象。

國防部表示，有關報載的組織調整，仍正研議當中，將依敵情威脅、作戰需求、指揮管制等審慎評估，與「勇固案」毫無關係。1060102

(中央社)