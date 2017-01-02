陸西太平洋潛標觀測網 將即時傳輸深海資料
中新網2日報導，中國新一代海洋綜合科考船「科學」號在完成2016年熱帶西太平洋綜合考察航次於2日返回青島西海岸母港。本航次成功維護升級了中國西太平洋潛標觀測網。
據報導，中國科學家已累計獲取了2至3年的深海資料，這標誌中國西太平洋科學觀測網首次實現了深海觀測資料即時回傳至岸基科學家辦公室，將爲海內外利用潛標陣列監測和預報海洋環境提供行之有效的解決方案。
據介紹，2016年西太平洋綜合考察航次是中國科學院戰略性先導科技專項「熱帶西太平洋海洋系統物質能量交換及其影響」的組成部分，調查內容實現了多學科、多尺度和多水層的全覆蓋。
西太平洋潛標觀測網經過中國科學家3年多的自主建設，成功獲取了熱帶西太平洋代表性海域連續2至3年的溫度、鹽度和洋流等資料，將爲中國科學家探索研究熱帶西太平洋環流的三維結構、暖池變異及其對中國氣候變化的影響提供寶貴資料資料。隨著觀測網路資料的逐年連續積累，對科學家研究解讀深海大洋所起的支撐作用將呈指數型增長。
2016年熱帶西太平洋綜合考察航次歷時54天，航程7800多海里，成功回收2015年布放在這個海域的11套深海潛標和300多件觀測設備，並重新布放14套深海潛標和440多件觀測設備，再次刷新了單一航次布放、回收深海潛標觀測設備數量最多的世界紀錄。
(旺報)
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