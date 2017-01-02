犯三重6命縱火案 男求交保遭駁回
犯下去年新北市三重區奪走6條人命縱火案的男子湯景華，遭新北地檢署以殺人等罪起訴並求處重刑，全案由新北地院審理中。案發後羈押至今的湯男不服延押裁定，主張不會逃亡且有母親需要照顧提出抗告。台灣高等法院認為，湯男涉犯重罪有逃亡之虞，且落網後供述反覆，並未坦然面對司法，駁回湯男抗告。
51歲的湯景華2014年4月在三重龍門路某餐廳用餐，因故與火警死者翁樹霖兒子翁祥智以及店長發生口角糾紛，當時湯男認為對方有動手，事後對翁祥智和店長提告傷害。
官司纏訟2年後，翁祥智與該店長去年初獲判無罪，湯景華因而不滿計畫報復。去年3月23日凌晨，湯男到翁男位在三重區的住處縱火，燒死翁氏兄弟兩家6口，僅翁兄的兒子因在軍中服役而逃過一劫。
(中時)
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