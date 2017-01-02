迎接今年第一個流星雨 每小時近百顆

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跨年連假結束，準備迎接今年第一個流星雨。台北市立天文館今天說，3日出現的「象限儀座流星雨」，預定最大期發生在晚上10時，不但數量多，且流星明亮，每小時平均約120顆。

天文館說，迎過元旦曙光後，3日緊接而來的是2017年第一個流星雨「象限儀座流星雨」，是全年三大流星雨之首，極大期發生在晚上10時。

「象限儀座流星雨」不僅數量很多，且流星明亮，今年沒有月光影響，觀測條件極佳，最佳觀賞時間在4日凌晨0時到天亮前，每小時流星數量估計可達60至200顆，平均約120顆。

天文館建議，民眾欣賞流星雨並不需要望遠鏡等特殊器材，也不限於特定的景點，只要挑選視野開闊，光害與空氣污染較少的地方，以肉眼觀賞即可。

天文館表示，適合賞星地點通常以2000公尺以上高山最佳，鄉村地區次之，而城市周邊的光害與空氣污染嚴重，並不適合，除目視觀賞外，也可利用相機或錄影機進行長時間曝光，以捕捉流星的身影。

因適逢冬季，夜間外出觀賞流星雨時一定要注意保暖；高山路面易結冰，行車要小心，手電筒請以紅色玻璃紙包覆，以免產生光害，也盡量不要使用綠光雷射筆掃向天空，以免影響他人攝影觀測。1060102

(中央社)