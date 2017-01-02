瓶鼻海豚疑誤觸流刺網 死亡就地掩埋

澎湖白沙赤崁地下水庫岸際沙灘，今天被發現有1隻死亡超過1星期的瓶鼻海豚，澎湖縣政府保育科獲報後，因死亡多日就地掩埋。

由於時序進入土魠魚洄游的季節，漁船在澎湖北海域作業時，隨時可見因追逐覓食的成群海豚，研判這隻死亡的海豚疑似在追逐覓食時誤觸流刺網，而遭漁民丟棄隨著海潮漂流至岸際。

澎湖縣政府保育科表示，這隻瓶鼻海豚體長約1公尺，死亡初估超過1個星期。1060102

(中央社)