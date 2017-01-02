吳寶春齊柏林任食育大使 開啟食育元年

由世界冠軍麵包師吳寶春、看見台灣紀錄片導演齊柏林等人組成的台灣食育協會今天宣布啟動「食育元年」，將推廣在地、當季農產，促進城鄉交流和偏鄉孩童的食育，促進身心健康。

「食物是人們賴以維生的必需」，由吳寶春、文學大師張大春、 齊柏林等人組成台灣食育協會，今天召開記者會齊聲呼籲「用吃改變世界」並宣布啟動食育元年。

台灣食育協會表示，台灣「吃」的問題層出不窮，因此號召了一群有著同樣想法的朋友，集結成立食育協會，橫跨傳播、農業、料理、教育、文化、法律、營養、科技等專業，整合各領域有關食的知識經驗，以推廣食育、食安、飲食文化、環境教育、促進國民身心健康為主要目的。

以食物為媒介，希望能讓「吃」的價值更加彰顯，台灣食育協會指出，未來也將以家庭、學校、地區為單位，在全國普及食育扎根計畫，培養民眾選擇良好飲食的能力，同時也將走入農業生產端，推廣在地農業，促進農業生產者與消費者交流。

此外，台灣食育協會也規劃發起「週五cooking night」運動，號召社會大眾每週親手做一道愛的料理、培養食物自煮能力、建立食物自主權，也將陸續開辦食育相關講座活動、台灣農產共食派對、在地食材小旅行等，以維護食安和健康、傳承飲食文化並永續環境生態。1060102

(中央社)