超貴烏魚鰾掀波 六合夜市主委籲撤照

一盤要價1680元烏魚鰾掀起網友抵制高雄六合夜市聲浪，六合夜市自治管理委員會主委莊其章（圖）2日說，這是攤商個人行為，業者積欠攤租30多萬元，且消費糾紛不斷，將建請市府撤照。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月2日

一盤要價1680元烏魚鰾掀起網友抵制高雄六合夜市聲浪，六合夜市自治管理委員會主委莊其章今天說，這是攤商個人行為，業者積欠攤租30多萬元，且消費糾紛不斷，將建請市府撤照。

莊其章表示，這個攤商的烏魚鰾是以兩計費，但都不事先秤完再煮，每每因上菜後才跟客人收錢，引發消費糾紛，客人大多持「花錢消災」心態，但仍有消費者投訴，他就接獲10多起，「這攤屢勸不聽，令他十分頭痛」。

他指出，這攤已在六合夜市擺攤6、7年，積欠攤商租金新台幣30多萬元，且衍生消費糾紛不斷，他就處理10多次，管委會將建請市府市場管理處予以撤照。

他又說，市場管理處、消保官及衛生局稍晚也會前來聯合稽查這攤，了解這起消費糾紛。

莊其章說，六合夜市以前每天來客數可達6、7萬人次，近來陸客少了，僅剩4萬餘人次，不希望這起事件讓攤商生意雪上加霜。

六合夜市其他海產攤業者對攤商開天價的烏魚鰾不予置評，但私下表示，每兩烏魚鰾新台幣160元行情也比市價貴一倍以上，有點離譜。1060102

(中央社)