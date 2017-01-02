逃亡10餘年通緝犯貪杯尿急被攔 假冒身分遭逮
苗栗警察分局鶴岡派出所去年12月29日深夜執行巡邏勤務時，在公館交流道附近加油站發現1部黑色租賃小客貨車未依號誌燈行駛，攔查發現何姓男子身上酒味甚濃，酒測0.28mg/L，依公共危險罪嫌帶回偵辦。
然而，新北市籍57歲何男警訊時，先謊稱未帶證件，假冒其胞弟身分，他對個人資料時倒背如流，且外貌及年紀又與弟弟相近，警方起初察覺無異。翌日在警分局偵查隊等候移送時，員警以指紋活體掃描機捺印何男指紋進行身分比對，赫然發現何男與假冒身分不符。
警方調查，何男因涉嫌偽造有價證券、贓物及詐欺等案，自2003至2005年，分別為新北地檢署、台北地方法院發布3案通緝，逃亡迄今10餘年，其中2案已逾通緝時效，此次卻因貪杯酒駕被查獲，偽造有價證券部分恐仍逍遙法外。
何男供稱，他和友人在台中市喝酒，酒後開車北上，因酒喝多了一時尿急，行經苗栗、公館交流道時下交流道找加油站上廁所並順道加油，不料遭警方攔查，因擔心被通緝犯身分曝光要去坐牢，才用弟弟身分想矇混，卻敗在指紋活體掃描機，一比對就破功，罪加一條。
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(中時)
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