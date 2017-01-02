柬埔寨建世界最高雙子大廈 陸擬砸27億美元

新華社報導，中國公司將在柬埔寨首都金邊建世界最高（560公尺）雙子大廈。據估計，投資總額達27億美元。

報導稱，武船集團、澳門新建業集團與柬埔寨泰文隆集團在武漢簽訂關於建設泰文隆雙子大廈世貿中心（TBR Twin Tower World Trade Center）的契約。武船集團將與另一家中國公司神州長城國際工程有限公司（Sino Great Wall Engineering Co.）共同負責建築施工。

該雙子大廈高560公尺，比著名的馬來西亞的吉隆坡雙子塔（88層）還高108公尺，後者1998年落成後一直是世界最高的雙子大廈，而目前世界最高建築是位於杜拜的哈里發塔，高828公尺。

(工商)