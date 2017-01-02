黃海岱特展 83歲黃俊雄許願：與父親同壽

雲林縣長李進勇（右一）與黃海岱次子黃俊雄（右二）、五子黃逢時（左二）、孫子黃文擇（左一）共同為黃海岱特展揭幕，對聯出自黃逢時之手。（周麗蘭攝）

黃逢時曾在腳踏車掛15顆肉粽、2桶水，從雲林騎到高雄，查證在高雄做戲的長子黃俊卿是否遭到空襲，當時騎的腳踏車在這次特展展出。（周麗蘭攝）

83歲布袋戲大師黃俊雄是黃海岱的次子，他許願與父親同壽107歲才要歸天，現在還有氣魄與後輩繼續打拚。（周麗蘭攝）

黃俊雄創ˋ造的史豔文（右），原型是父親黃海岱筆下的史豔雲。（周麗蘭攝）

黃海岱年代使用的布袋戲偶，以今日的眼光看來有點詭異。（周麗蘭攝）

國寶級布袋戲大師黃海岱10年前高齡107歲仙逝，雲林縣政府將他的冥誕1月2日訂為雲林縣布袋戲日，今天是他117歲冥誕，文化處為他舉辦特展，他的次子、83歲布袋戲大師黃俊雄，代表黃家人致意，他許願「願與父親同壽」，自己年紀雖大，但仍想要和布袋戲晚輩朋友一起努力。

黃海岱名言「一口說出千古事，十指弄成百萬兵」，正是他一生布袋戲藝師的貼切寫照。

他的五子、前縣府首席顧問黃逢時書寫對聯「百年唱演生旦淨末還有雜丑，六尺封存忠義俠情也參虛空」、橫批「無獨有偶」，作為對父親的懷念，也是今天布袋戲日黃海岱特展的揭幕對聯。

黃海岱大師特展展示他的手稿、劇本、看板，以及他生前使用的戲偶箱、腳踏車等，從小物品看見他質樸的情感。

黃家人表示，大哥黃俊卿曾於高雄做戲，二次大戰末，日軍轟炸高雄，黃海岱匆忙從家裡帶了十五個肉粽，腳踏車上綁兩個大水桶，成為旅途的飲食，一路從雲林騎腳踏車到高雄，一直騎到99歲被家人禁足，但偶爾會偷溜。

縣長李進勇親自出席黃海岱特展開幕儀式，他表示，台灣布袋戲與常民生活、感情有很大關聯，黃海岱對台灣文化深入了解，把倫理觀念編入布袋戲更是菁華，這樣與生活緊密相連的藝術，可說是「奇蹟」，雲林縣無人出其右。

李進勇說，黃海岱冥誕日訂為雲林縣布袋戲日還不夠，應該是全國布袋戲日，他的後代門生繼續發揚，從黃俊雄布袋戲到霹靂國際，一脈相傳風靡全台灣，黃家的家族歷史與台灣人的情感緊密結合，他由衷敬佩與感謝。

李進勇表示，2017台灣燈會的最大亮點也是布袋戲區「偶戲春秋」，八尺高的電動戲偶，有動作、燈光、音樂，是史上唯一有劇情的移動式布袋戲偶，感謝霹靂布袋戲的指導。

黃俊雄代表黃家人致詞，他表示父親傳授的弟子有一百多人，五洲園系統的多達兩三千人，徒子徒孫很多。

黃俊雄表示，史豔文角色的原型是父親黃海岱創作的「史豔雲」，而許多口白詩句來自胞弟黃逢時的智慧，他只是發揚光大。

黃俊雄打趣說，他原本對布袋戲也不是很大興趣，做了台視的電視布袋戲「六合三俠」，才知道原來布袋戲有前途、有錢賺，當時做了562集，他演出的日薪3500元，沒想到台視日進廣告費達16億元，是在那時候下決心把布袋戲當志業。

黃俊雄表示，父親黃海岱107歲歸天，他願與父親同壽，107歲才上九天，現在他83歲仍有魄力與身體，與後輩繼續打拚的氣力。

(中時)