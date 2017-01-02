張柏芝被曝暖舉 熱心幫路人當翻譯超親民

張柏芝儘管工作忙碌，也常帶2個兒子出遊，被網友讚是好媽媽。（圖／達志影像）

張柏芝熱心幫路人翻譯後，還隨和地與遊客合影。（圖／取材自新浪娛樂微博）

港星張柏芝出道多年，常在路上被捕獲，面對民眾要求簽名或合照都來者不拒，近日再有網友在泰國巧遇她帶2個兒子出遊，並透露她的熱心暖舉，直誇她沒明星架子，作風超親民。

近日有網友在微博分享全家去泰國旅遊時，在飯店偶遇張柏芝的事，該名網友的媽媽吃早餐時因不懂英文而不會點餐，正當要求助旅行團的翻譯時，一旁的張柏芝剛好聽到了，便主動上前幫忙翻譯，還親切地告知有哪些調味料，而旅行團的人認出是張柏芝後，便提出想和她合照的要求，張柏芝也馬上答應，相當隨和。暖舉一曝光，大家狂讚張柏芝人美心也美，也誇她工作忙碌之餘，還不忘照顧2個寶貝兒子，是個好媽媽，並直呼羨慕能巧遇她的幸運網友。

(中時電子報)