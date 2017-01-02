球員＋教練約留恰恰 楊培宏：數字差距不大

我要評比

38歲的彭政閔不僅是中信兄弟最老牌的球員，也是球隊的精神領袖。（本報資料照片）

為留住陣中看板球星「恰恰」彭政閔，中信兄弟目前持續和他進行談約，領隊楊培宏今天(2日)表示，與彭政閔經紀人已交換意見至少4次，目前對於合約的想法差距不大，應能達成共識。

彭政閔2011年和中信兄弟簽下5年球員約+5年教練約，球員約去年走完，彭政閔也選擇成為自由球員。依他去年月薪55萬元來算，去年轉隊費為1650萬元，今年1月1日起則減半為825萬元。

中信兄弟也展現誠意，希望能全力留住球隊的精神領袖，楊培宏提到，開給彭政閔新合約和前一份合約結構相同，也是球員約+教練約，雖然沒有透露價碼和年限，但雙方對於月薪方面的差距不大。

(中時電子報)