灣生回家導演捍衛電影 曾懷疑田中實加
紀錄片「灣生回家」導演黃銘正今天說，「這部電影都是真的」，「沒有她（監製兼作者田中實加）的東西啊」，坦言合作過程就曾心生懷疑。
紀錄片「灣生回家」監製兼同名著作作者田中實加（陳宣儒）承認身分造假，非台日混血的灣生後代，引發軒然大波。「灣生回家」曾入圍第52屆金馬獎最佳紀錄片。
黃銘正下午受訪表示，昨天才知陳宣儒身世，「她對我來說像個謎一樣」，很神祕。出面是想保護灣生及這部片，「灣生信任的是我」才願受訪及拍攝，不希望這件事打擾到灣生，很不公平。
他說，「這部電影都是真的」，保證出現的人物都是據實存在。陳宣儒掛名監製，確實是她起頭、出資，有提供一些資料，但聽完覺得不太能用，其中有段愛情故事，實際查訪發現沒這回事，拍攝團隊決定「打掉重練」。
黃銘正表示，團隊開始重新找相關資料，拍成紀錄片，「沒有她的東西啊」，且陳宣儒沒參與拍攝。後來知道陳宣儒出書，內容有用到電影素材，用他照片也沒問過他，「突然有本書出來，老實說我也有點驚訝」。
是否曾質疑陳宣儒說法真實性？黃銘正坦言合作過程與拍攝團隊就曾懷疑陳宣儒，每次問陳宣儒一些事，回答不清楚，前後說法不一致，或以家族不願被採訪等理由；「發生這件事，我們也只能搖搖頭」，最近也沒和陳宣儒聯絡。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。