灣生回家導演捍衛電影 曾懷疑田中實加

紀錄片「灣生回家」導演黃銘正今天說，「這部電影都是真的」，「沒有她（監製兼作者田中實加）的東西啊」，坦言合作過程就曾心生懷疑。

紀錄片「灣生回家」監製兼同名著作作者田中實加（陳宣儒）承認身分造假，非台日混血的灣生後代，引發軒然大波。「灣生回家」曾入圍第52屆金馬獎最佳紀錄片。

黃銘正下午受訪表示，昨天才知陳宣儒身世，「她對我來說像個謎一樣」，很神祕。出面是想保護灣生及這部片，「灣生信任的是我」才願受訪及拍攝，不希望這件事打擾到灣生，很不公平。

他說，「這部電影都是真的」，保證出現的人物都是據實存在。陳宣儒掛名監製，確實是她起頭、出資，有提供一些資料，但聽完覺得不太能用，其中有段愛情故事，實際查訪發現沒這回事，拍攝團隊決定「打掉重練」。

黃銘正表示，團隊開始重新找相關資料，拍成紀錄片，「沒有她的東西啊」，且陳宣儒沒參與拍攝。後來知道陳宣儒出書，內容有用到電影素材，用他照片也沒問過他，「突然有本書出來，老實說我也有點驚訝」。

是否曾質疑陳宣儒說法真實性？黃銘正坦言合作過程與拍攝團隊就曾懷疑陳宣儒，每次問陳宣儒一些事，回答不清楚，前後說法不一致，或以家族不願被採訪等理由；「發生這件事，我們也只能搖搖頭」，最近也沒和陳宣儒聯絡。1060102

(中央社)