跨年喝掛太疲累 醫院急診暴增逾3倍
跨年夜玩太嗨，醫院急診也忙翻天。台北101附近的北醫附醫急診室統計發現，跨年夜當晚送急診人數暴增超過3倍，特別是在外人擠人身體不適、喝酒喝到掛的年輕男女居多。
北醫附醫院急重症醫學部主任高偉峰表示，今年跨年夜，院內急診室從凌晨12時到隔天上午8時，急診患者人數整整比一般假日多出3到4倍，多是前來跨年的年輕男女。
至於就醫原因，高偉峰說，有些人因為跨年倒數太擁擠導致跌倒外傷，也有人是因熬整晚疲累不適送醫，還有人因參加派對狂歡猛灌酒，一路喝到意識不清醉倒被送到急診，甚至出現嚴重急性酒精中毒昏迷的個案。
跨年喝太嗨的不只北部地區，台中童綜合醫院急診中心執行長盧立華指出，中部地區當晚因放縱飲酒而送醫的患者也不少，且人數明顯比一般假日多。
盧立華說，近期年終聚餐尾牙多，加上天氣溫暖，食物容易腐敗以及諾羅病毒流行，跨年期間也出現一波腸胃炎高峰，患者不分年齡，都因腸胃炎上吐下瀉來就醫。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。