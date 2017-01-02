跨年喝掛太疲累 醫院急診暴增逾3倍

跨年夜玩太嗨，醫院急診也忙翻天。台北101附近的北醫附醫急診室統計發現，跨年夜當晚送急診人數暴增超過3倍，特別是在外人擠人身體不適、喝酒喝到掛的年輕男女居多。

北醫附醫院急重症醫學部主任高偉峰表示，今年跨年夜，院內急診室從凌晨12時到隔天上午8時，急診患者人數整整比一般假日多出3到4倍，多是前來跨年的年輕男女。

至於就醫原因，高偉峰說，有些人因為跨年倒數太擁擠導致跌倒外傷，也有人是因熬整晚疲累不適送醫，還有人因參加派對狂歡猛灌酒，一路喝到意識不清醉倒被送到急診，甚至出現嚴重急性酒精中毒昏迷的個案。

跨年喝太嗨的不只北部地區，台中童綜合醫院急診中心執行長盧立華指出，中部地區當晚因放縱飲酒而送醫的患者也不少，且人數明顯比一般假日多。

盧立華說，近期年終聚餐尾牙多，加上天氣溫暖，食物容易腐敗以及諾羅病毒流行，跨年期間也出現一波腸胃炎高峰，患者不分年齡，都因腸胃炎上吐下瀉來就醫。1060102

(中央社)