堂堂雲南省長 滇越鐵路唸成鎮越鐵路

中國大陸雲南省簡稱「滇」，是兩岸多數民眾讀過的地理常識。但雲南省代省長阮成發2016年底在滬昆高鐵雲貴段通車典禮致詞時，卻把「滇越鐵路」唸成「鎮越鐵路」，引來不少網民訕笑。

阮成發這段唸成「鎮越鐵路」的影片，一度在微信及微博上瘋傳，且有不少評論。但在元旦過後，這些影片及大多數評論，卻被官方幾乎刪除殆盡。只有貼到Youtube等海外影音平台的影片，才得以倖免。

2016年12月28日，滬昆高鐵貴陽─昆明段正式通車。官方事前除大肆宣傳，強調這是中國大陸高鐵「四橫四縱」路網最後、最重要的一段外，當天並在昆明舉行通車典禮，同時邀請上任才半個月的阮成發致詞。

根據畫面，阮成發在致詞時說，「雲南曾經是較早開通鐵路的省份，『鎮越鐵路』雲南段於1903年10月開工修建」；「『鎮越鐵路』的開通，讓雲南人見到了現代工業文明的曙光」，一連兩次把「滇」唸成「鎮」。

由於雲南當地電視台曾實況轉播通車典禮，這段影片當時已被不少雲南觀眾看到，而事後更在微信及微博快速流傳，在中國大陸網路上引發熱烈討論。而像百度等入口網站，更可見到「阮成發鎮越鐵路」、「阮成發讀錯字」的蒐尋字串。

有中國大陸網民說，「堂堂雲南省長，為什麼連自己省份的簡稱都讀錯」；有人則表示，「省長秘書沒幫忙標註拼音，要倒大楣了」；還有人質疑，「阮成發連『滇』字也唸錯，學歷怕是假的吧」？

也有網民反諷說，「大家誤會省長了，讀成『鎮越鐵路』就是為了要『鎮懾越南』別給中國搗亂啊」；另有人則表示，應該封阮成發為「一等鎮越侯」才對。

根據公開資料，阮成發1957年10月生，湖北武漢人，1982年加入中共，長期在湖北任職，且擁有法學博士學位。

阮成發曾於2007年12月至2011年1月任武漢市長，2011年1月至2016年12月升任中共武漢市委書記；由於任內在全市大興土木，同時進行多項硬體建設，因此被人姓名諧音戲稱為「滿城挖」。2016年12月13日升任雲南省代省長。1060102

(中央社)