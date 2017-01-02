元旦連假尾聲 國5北上時速不足40公里
元旦連假進入尾聲，午後國道多路段出現壅塞，國5北上宜蘭到南港系統走走停停，時速不足40公里；國1西螺到埔鹽系統、新竹到竹北也都塞車。
元旦連假最後一天，許多民眾還是趁著好天氣出外踏青，午後國道許多路段出現車潮，國5北上宜蘭到南港系統從上午就出現塞車，宜蘭到南港系統時速不到40公里，沿途走走停停，雪隧入口排隊長達6.5公里。
不只國5塞車，國1和國3午後也陸續湧現北返車潮，國1西螺到埔鹽系統、大雅到后里、苗栗到頭份、新竹系統到竹北、五股到汐止、國3沙鹿到大甲、關西服務區到鶯歌系統也車多，平均時速只有40到60公里。
高公局預估，國1、國3車潮將在晚間逐漸紓減，國5車潮在晚間8時高乘載管制結束後還有波高峰，提醒民眾改道或是避開尖峰時段上路。
省道方面，公路總局表示，目前交通狀況大致順暢，公路總局也已協調客運業者機動增班，根據統計，從去年12月30日至今天中午12時，西部國道客運共計行駛4萬1705班次；國道5號客運路線共計行駛6746班次。1060102
(中央社)
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