陸個人購匯加強監管 不得用於境外買房、證券投資
香港信報報導，雖然今年中國居民5萬美元購匯額度並未縮減，但無論是手機網上銀行、網點自助購匯機還是網點櫃台購滙時，都需先填寫一份「個人購匯申請書」。
該申請書明確，境內個人辦理購匯時，不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目，亦不得參與洗黑錢、地下錢莊交易等違法違規活動。
違者將被列入「關注名單」，此後兩年都取消了5萬購匯額度外，還可能面臨逃滙金額30％左右罰款，以及5萬元以下罰款。
外匯局相關負責人指出，此次對個人申報進行事中事後抽查並加大懲處力度，「關注名單」內的人士，在未來一定時期內或限制及禁止購匯，依法納入個人信用記錄、予以行政處罰、進行反洗錢調查、移送司法機關處理等。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。