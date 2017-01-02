新聞深喉嚨》昔有趙高「指鹿為馬」 今有英派「指冉為由」？

中天新聞提供

告別2016年的「苦」，2017年的開局卻充滿各種「光怪陸離」！過去幾天的元旦假期，總統府正式印製的春聯「自自冉冉，歡喜新春」，說是引用已故台灣詩人賴和的名句，但是竟然寫別字，而且一印就印了25萬份，這下糗大了！嘉義縣長張花冠在出席活動時自稱「嘉義關之琳」，把所有縣民「鄉民」都驚呆了！而最扯中的最扯，是行政院發言人徐國勇在參加完元旦升旗典禮回家後，歡歡喜喜吃家人準備早餐，竟然誤食姑婆芋，把自己「毒啞」了要休息起碼兩天…，總統以降，咱這些官員到底在搞什麼？莫非「用心良苦」,拚命「秀下限」娛樂國人？大家都錯怪他們了？

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總統府印製的春聯「自自冉冉，歡喜新春」，說是引自已故台灣詩人賴和的詩句「自自冉冉幸福身」。但包括台灣文學館長廖振富第一時間就po文「打臉」，說「自自冉冉」根本文意不通，小說家張大春更都接連砲轟「白目」，賴和生前手稿也因此曝光，其實寫的是「自自由由」，賴和筆跡的「冉」是另一種寫法。總統府標榜春聯首次引自台灣文學，卻鬧出了這麼大的烏龍，但似乎又不當一回事，不認錯，不道歉，不回收，還照樣發，這到底是推廣台灣文學，還是惡搞台灣文學？

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總統府發言人黃重諺昔日尖酸批評中華文化總會長劉兆玄「不是叫上官鼎，就是文化人」。敢問連春聯都寫錯字，還硬拗辱沒大師，又是什麼人？明擺著的錯誤，總統府東拉西扯就是不肯承認，還「亂入」民進黨立委呂孫綾「巧遇」賴和後人的橋段，說「自自冉冉」就是台語發音的「自自然然」，結果又引爆論戰，說台語的「冉」跟「然」根本不同音，果然是昔日「三隻小豬」硬拗到底的「民進黨style」！而最令人難以接受的是，總統府竟然還回應，說對於有研究者以當時的時代氛圍，認為是賴和誤寫，並解讀為「自自由由」，「我們尊重研究者的不同看法」。從頭到尾沒有人覺得賴和「誤寫」，都是說當年「誤植」，如今總統府「誤用」好嗎？總統府為了自己「脫身」，不惜「辱沒先賢」瞎扯，這難道不會太過份？

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如今，即便是最樂觀的國人，也能察覺兩岸關係已經急遽惡化，而且關鍵就在於「九二共識」，但蔡總統去年12月31日與媒體茶敘時，還是「自自冉冉」地「自言自語」，說：「這幾個月以來，台灣人民的感受卻是，雙方盡力維持的和平已經有了變化，北京當局一步步退回對台灣分化、打壓及威脅恫嚇的老路，她提醒，這樣的作為傷害台灣人民感情，也影響區域和平及繁榮」。又說：「對於兩岸關係，政府仍堅持承諾不變、善意不變，但也不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路，明年兩岸關係是否可以峰迴路轉，取決於台灣的耐心及堅定信念；兩岸關係也取決於北京如何看待兩岸關係的未來，是否願意承擔責任、新的思維及做法、共同對話、兩岸互動新模式，來回應兩岸人民及區域內所有成員對和平發展得期待」。不確定的「川普時代」倒數20天了，天真的總統，夾縫中的台灣，能樂觀嗎？

第一場年金改革座談會在暴力衝突中草草結束，讓人質疑的是，副總統陳建仁口口聲聲說要負責，但致詞完就走，林萬億根本是實際操盤手，卻去都沒去。只留著狀況外又沒實權的勞動部長郭芳煜緊急宣布散會。而隔天竟然發生銓敘部遲發軍人退撫金的疏失。元旦當天，許多退伍老兵發現應該入帳的退撫金卻沒入帳，但銓敘部卻「一推二五六」，元旦整天找不到人，拖到2日才發新聞稿說元旦下午2點前已入帳，接著一手推給銀行作業疏失，一手推給老兵們太早「刷存摺」。此刻正值年金改革人心惶惶之際，官員這種工作態度與卸責嘴臉，新政府是不是嫌這社會撕裂得還不夠激烈，非要引爆更大規模的民怨？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)