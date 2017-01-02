巴格達薩德爾城區廣場爆炸 至少17死40傷

巴格達炸彈攻擊不斷，造成一般民眾死傷慘重。圖中是2017年元旦在巴格達納賈夫什葉城區一個檢查哨發生的自殺炸彈攻擊事件現場。（圖／美聯社）

據伊拉克首都巴格達警方與醫護人員提供的訊息指出，該市薩德爾城區(Sdar city)的廣場上發生汽車炸彈攻擊事件，至少造成17人死亡、40人受傷。目前尚無組織出面承認犯案。

路透社報導說，雖然對犯案組尚無所知，但近期伊斯蘭國(Islamic State, IS)經常對巴格達市民聚集地區發動汽車炸彈攻擊。僅上周六巴格達就發生3次炸彈攻擊，共造成29人死亡。

薩德爾城是伊拉克首都巴格達的一個區，1959年建立，原名革命城，後為紀念什葉派領袖穆罕默德．薩迪克．薩德爾(Mohammad Sadeq al-Sadr)而改為現名。

目前美國支持的伊拉克政府軍正向盤據在摩蘇爾城（Mosul）的IS部隊進行圍剿，遭到IS的頑強抵抗。有多國參與的打擊IS軍事行動雖有進展，但仍擔憂一旦IS失去摩蘇爾後會轉為城市遊擊戰。伊拉克政府指出，目前多國聯軍已掌控約3/4地區，今年4月應該可以完全肅清摩蘇爾的IS殘餘勢力。

(中時電子報)