巴格達薩德爾城區廣場爆炸 至少17死40傷
據伊拉克首都巴格達警方與醫護人員提供的訊息指出，該市薩德爾城區(Sdar city)的廣場上發生汽車炸彈攻擊事件，至少造成17人死亡、40人受傷。目前尚無組織出面承認犯案。
路透社報導說，雖然對犯案組尚無所知，但近期伊斯蘭國(Islamic State, IS)經常對巴格達市民聚集地區發動汽車炸彈攻擊。僅上周六巴格達就發生3次炸彈攻擊，共造成29人死亡。
薩德爾城是伊拉克首都巴格達的一個區，1959年建立，原名革命城，後為紀念什葉派領袖穆罕默德．薩迪克．薩德爾(Mohammad Sadeq al-Sadr)而改為現名。
目前美國支持的伊拉克政府軍正向盤據在摩蘇爾城（Mosul）的IS部隊進行圍剿，遭到IS的頑強抵抗。有多國參與的打擊IS軍事行動雖有進展，但仍擔憂一旦IS失去摩蘇爾後會轉為城市遊擊戰。伊拉克政府指出，目前多國聯軍已掌控約3/4地區，今年4月應該可以完全肅清摩蘇爾的IS殘餘勢力。
(中時電子報)
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