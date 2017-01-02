植物與菌根菌互利共生 南投林管處成功造林
南投林管處致力造林相關作業改善，更重視造林樹種的選擇及健康苗木的培育；為培育出健壯、能適應瘠劣環境的苗木，特採菌根苗木培育法；該處的李炎壽處長即是造林、育苗、林產利用的專家，今年11月調任南投處後，經他親自指導下，讓南投處培育菌根菌苗木的技術真正落實。
李處長指出，菌根是指植物與菌根菌產生互利共生的狀態，因林木菌根菌與林木的共生是建立在苗木能提供菌根菌所需的碳水化合物，而菌根菌在土壤中比苗木根系有更大的分佈範圍，並有效吸收養分，以供應苗木生長所需，且能克服環境的逆境；所以培育菌根苗木對惡劣環境的造林作業有很大的助益。
但菌根菌接種在大量培育造林苗木的林間苗圃而言，無法依實驗室分離菌種方式接種，為利現場作業，南投處除依專家學者建議使用森林林木根域土壤接種外，更在李處長炎壽的指導下，引進之前在東勢林區管理處成功培育菌根苗木多年的經驗，採行現場簡單易行的菌根感染方式。
李處長並指出「菌根為苗木所必須，但培育造林苗木的土壤介質更是育苗成敗的關鍵」，因而適合的土壤介質才能孕育出健壯的苗木，才能在未來栽植至造林地時健康茁壯。
(中時)
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