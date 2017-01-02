遠東科大成立流行音樂系 澎恰恰、詹雅雯任教

遠東科大「流行音樂產業管理學系」成立，也是校友的藝人澎恰恰(右)將任客座教授。（莊曜聰翻攝）

遠東科大新科系招生文宣主打演藝圈師資。（莊曜聰翻攝）

台南市遠東科技大學今年將成立「流行音樂產業管理學系」，招生文宣上打出的師資群都是演藝圈人士，並將禮聘校友澎恰恰擔任技術教授，不定期到系上授課，引發討論，文宣上寫著「踏進演藝圈最近的管道」，讓不少網友躍躍欲試，面臨少子化衝擊，是個奇招。

遠東科大主任秘書何嘉惠表示確有此事，「流行音樂產業管理學系」預計將招收50位學生，課程包含「流行產業整合行銷」、「演藝經紀與行銷」、「舞台影音設計」、「音樂製作與展演」等課程，並由傑出校友澎恰恰出任客座教授，也禮聘演藝圈實務界人士前來教學，未來更計畫與同樣是校友的導演魏德聖接洽，希望能更豐富師資團隊。

從文宣海報來看，主持師資群有澎恰恰、苗可麗及鐵獅玉玲瓏班底；創作師資群有荒山亮、江志豐；歌手師資群有詹雅雯、許景淳等，有網友說，南部總算出現有「星味」的學校了，遠東科大學生則覺得很興奮，未來在學校看到明星的機會變多了。

(中時)