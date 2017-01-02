排灣族新園部落 自主劃設傳統領域
台東縣台東市新園部落今天自主宣布傳統領域，面積350公頃，是繼魯凱族後，台東第2個宣布傳統領域的部落。
新園部落主席巫化‧巴阿立佑司牧師今天帶著族人宣布傳統領域，範圍從台東市中興路上的育仁中學沿路切至軌道，再由軌道往南執行到利嘉溪，接著再由利嘉溪往北至新園橋，過新園橋直行往東走，沿著中興路與育仁中學的起點接合。
巫化‧巴阿立佑司表示，根據他父親生前的口述，約1935年間日本人為取得太麻里溪流域上游的袓居地，強迫他們遷移至現在新園所在的地區，並要求他們在此耕作，為日本軍方提供糧食和物資。
日本政府承諾將這塊350公頃的土地作為交換，給新園部落族人使用。原本日本政府已準備註記這塊地，卻因日本戰敗投降，沒來得及完成原保地的紀錄。他父親即是當年第一批被日本政府帶到這裡勘查土地的13名族人之一。
巫化說，這塊土地原是利嘉部落的傳統領域，經與利嘉部落協商，同意讓他們在此落地生根，這些歷史事實，一直存在老人家的記憶裡，流傳下來。
耆老杜東龍更進一步強調，「還我土地，我們不敢忘記這是老人家生前最大的遺願。」
部落族人表示，80年來已與土地有深刻不可斷的連結。自主公告傳領絕非獨占所有權的意思，而是為要展現部落的主體，並藉此說明新園部落與土地的關聯。「土地是我們的生命，不是資產，是我們世世代代要守護的責任與義務。」
新園部落呼籲，傳統領域的使用必定有重疊之處，部落間共同協商共享共管互惠，都是邁向自治必經的過程；另外，國家必須正視原住民族土地的歷史，回復原住民族的權利，原住民的土地由各部落自行劃設確認，並認可部落間的協商結果。1060102
(中央社)
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