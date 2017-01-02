中信談約 有機會留下彭政閔王勝偉
中職中信隊在2017年持續與自由球員彭政閔、王勝偉談約，今天領隊楊培宏表示，球團和選手的合約內容認知的差距不大，「應該是有機會把兩人都留下來」。
時間邁入2017年，中華職棒自由球員的轉隊費減半，各隊網羅自由球員的負擔減低，中信兄弟也因此加快與彭政閔、王勝偉的談約。
楊培宏提到，球隊已經和彭政閔這邊談過4次，也曾跟王勝偉這邊談過1次，也都以球團的角度提出合約，雖然球團、球員雙方認知還有一點點差距，但差距都不是太大，達成共識的機會蠻高的，接下來球團會繼續再努力，不過因為差距都不大，所以應該是有機會把兩人都留下來。
針對球隊甚至是整個聯盟的指標性球員彭政閔，合約要怎麼談是項大學問。
對此，楊培宏說，球團有針對一般球員比較關心的內容，包括合約期間、合約架構，還有薪水、接下來的發展等都展現在合約上，原則上彭政閔的經紀人對合約的架構沒有太大問題，目前就對包括薪水數字在內的部分，雙方要再稍微溝通一下，盼把數字的差距縮小，也希望之後可以達成共識。
而針對與彭政閔合約中所謂「未來發展」的一塊，楊培宏說，球團是提出球員加教練的合約架構，彭政閔的經紀人對球團提出這樣的合約架構還蠻滿意的，至於年限的部分因為合約還沒完全確定下來，所以暫時還不便公布，等確定之後會再另外對外宣布。1060102
(中央社)
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