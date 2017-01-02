元旦假期客流高峰 陸鐵估運送千萬旅客
元旦假期即將結束，中國鐵路總公司今天表示，面對元旦小長假返程的客流高峰，中國大陸全國鐵路2日預估將運送旅客958萬人次，增開旅客列車187列。
新華社報導，為因應假期旅客出外的需求，大陸鐵路部門制訂運輸方案，鐵路運輸1日運送旅客744.7萬人次，比去年同期增加75.6萬人次，成長11.3%，增開旅客列車129列。
其中，上海鐵路局運送旅客161萬人次，比去年同期增加18.1萬人次，成長12.6%；廣鐵集團運送旅客109.5萬人次，比去年同期增加15萬人次，成長15.8%；北京鐵路局運送旅客78.6萬人次，比去年同期增加12.5萬人次，成長18.9%。
報導稱，大陸鐵路部門制定旅客運輸方案，特別運用新通車的滬昆高鐵貴陽至昆明段、雲桂鐵路昆明至百色段、蘭渝鐵路岷縣至廣元段、重慶至萬州高鐵、長株潭城際鐵路等新線，以滿足旅客元旦假期出外需求。1060102
(中央社)
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