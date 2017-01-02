2018六都選戰 洪秀柱：一定要拿回北市
前總統府副秘書長羅智強宣布投入台北市長選戰，中國國民黨主席洪秀柱今天出席羅智強健走會表示，她最大的任務就是找出最強棒的人幫國民黨打勝仗，「一定要把台北市拿回來」。
羅智強下午舉行臉書粉絲30萬讚健走會，洪秀柱到場祝福，被問到是否親征新北市或台北市？洪秀柱說，太抬舉她了，她最大任務是要找出最強棒的人幫國民黨打勝仗。
媒體問，羅智強是嗎？洪秀柱說，國民黨人才很多，她跟羅智強說其實今天來非常猶豫，怕人家說她偏心，並強調，國民黨推出的強棒一定要把台北市長拿回來。
洪秀柱說，大家都受夠滿口胡言、糟蹋台北的市長，而羅智強特別強調，他投入心願是把理念置之個人勝選之上；洪秀柱說，國民黨不是沒有人才，一定要找出最適當人才支持他。
對於洪秀柱競選連任黨主席，羅智強怎麼看？洪秀柱開玩笑說，「這你不用回答」；羅智強表示，過去一年洪秀柱在國民黨最艱困的時候站出來領導，所有辛勞付出都有目共睹，所有想要競逐黨主席的黨內前輩，都有讓國民黨振作再興的使命感，國民黨是民主政黨，黨內有理念差異都可以討論，但大方向是國民黨更好、兩岸更好。
洪秀柱是否是最好的主席人選？羅智強說，來參選的人必須要為國民黨振作再興，只要選出的人一定會支持。在一旁的洪秀柱還幫忙「解圍」說，大家不要再問羅智強，希望都有共同理念，但不是為個人而是為黨。
外傳前總統馬英九選黨主席，洪秀柱說，「歡迎」；羅智強說，馬英九多次聲明不會選，外界就不需要多作文章。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。