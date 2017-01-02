狂粉高處躍下追星 成龍嚇壞：該怎麼交代...
影星成龍近日忙宣傳新片《鐵道飛虎》，日前到寧夏銀川宣傳電影時，遇到瘋狂粉絲從約5公尺高的平台，表示要向成龍表達敬意，接著從高處一躍而下，狂粉驚人之舉嚇壞成龍，事後成龍憂心在微博發文：「我也是做父親的，萬一有問題，該怎麼跟影迷的父母交待……」。
成龍日前到寧夏銀川購物商場宣傳《鐵道飛虎》，卻遇狂粉爬到舞台高處，直呼要見「大哥」（指成龍），成龍雖然飽受驚嚇，仍喊話要男粉絲下來，經勸說無用後，逼得成龍只好暫時離場，沒想到狂粉竟突然跳下，嚇壞現場群眾，而他也被保全迅速帶離現場。
成龍事後在微博譴責粉絲不理智行為，表示自己也為人父，若男粉絲出意外，他該如何向對方父母交代「其實我每一次公開活動都最擔心各種意外情況，今天的事更是讓人揪心。」而當地主管也聯絡成龍團隊，表示若再發生類似狀況，未來就不再批准他出現在類似的活動場合。
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