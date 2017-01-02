中市有線電視數位化比例大躍進 4家達100％

台中市豐盟、大屯、群健、台灣佳光、大台中數位有線（原威達）等5家有線電視業者，在市長林佳龍上任前每月費率均為565元！林佳龍上任後頭一年審查費率，降價15至30元，為台中史上最高降幅，並要求業者全力推動數位化。

經一年努力，豐盟、大屯、群健、台灣佳光數位化已達100％，費率委員會同意106年費率維持550元不變，並要求業者將營收再投入提升自製頻道之節目品質；大台中數位有線數位化比例雖已進步至98.1％，但仍未達100％，故仍讓其費率較其他業者低為540元，並要求其應於106年6月30日前全面數位化，如未完成，則再降為530元。

新聞局指出，大台中數位有線如能依限完成100％數位化，則調為與其他業者相同的550元。龍團隊上任後，首年審議的是105年度有線電視費率，當時是以數位化普及率為標準，當時也決議，要求業者持續以全面數位化為目標，將做為106年度費率審核的標準。

新聞局強調，為保障民眾收視權益，於社會局登記有案的低收入戶，檢附相關證明文件即享有免收裝機費及基本頻道費用；該局將彙整各業者減免低收入戶收視費用情況提報費率委員會，以督促業者落實幫助弱勢；另也要求業者，針對已訂有契約其收費低於前揭收費上限者，應依原契約所定價格至契約期限屆滿，避免因費率變動而影響民眾收視權益。

(中時)