蔡正元談假灣生 批已不是「賤」字可形容

田中實加捏造灣生身分，實際上卻是土生土長高雄人。(圖／中時資料照)

近來土生土長的高雄人陳宣儒捏造自己是「灣生」身分有日本血統，對外稱自己為田中實加。國民黨政策會執行長蔡正元在臉書談出身的尊嚴，指在台灣有部分人患以中國血緣為恥的「被殖民斯德哥爾摩症候群」，否定自己的出身血緣，捏造自己的先祖血統，撤底抹滅自己的出身尊嚴，去迎合台獨論述和殖民心態，這已不是「賤」字可以形容。

蔡正元在臉書發文「出身的尊嚴」談「假灣生」，指每個人都是父母生的，也都有血緣上的先祖。荷蘭人統治台灣只有38年，荷蘭人口在台常住總數，不過2千多人，現代台灣人有荷蘭血緣自然少之又少，就像一粒鹽掉進糖水杯。

蔡正元說，中國政權統治台灣明清前期233年，民國後期72年，共計305年。中國人大量移民台灣構成現代台灣人口的98%，也有很多人取名「台生」。日本帝國殖民統治台灣只有50年，雖有台日通婚，但佔人口比例很少，現代台灣人有日本血緣者，仍然很有限。

蔡正元表示，但由於日本人統治中國移民後裔，成功的製造台灣人以擁有中國血緣為恥的「被殖民斯德哥爾摩症候群」，有些台灣人妄想自己沒有中國血統，甚至幻想自己有日本血緣。

他說，有什麼血統是客觀的生物學議題，但最近卻有台獨份子鼓吹反中思潮，刻意擴大這些症候群，日本人稱「台生」為「灣生」，有假日本人自稱「灣生」後代，寫了「娘家」似的「灣生回家」，還被台獨份子大肆吹捧。

蔡正元最後批評，「灣生回家」剛好記錄少部分台灣人的無知與無恥，這些人都忘了，否定自己的出身血緣，捏造自己的先祖血統，撤底抹滅自己的出身尊嚴，去迎合台獨論述和殖民心態，這已不是「賤」字可以形容。

(中時電子報)