金門提酒券假造 法院裁准3嫌羈押禁見
金門三節家戶配酒提酒券驚傳偽造，金門地檢署訊問後，以到案3嫌有勾串在逃共犯之虞，向法院聲請羈押、禁見；法官隨後也裁定羈押並禁見。檢警將持續追查在逃共犯及贓物流向。
金門地檢署檢察官楊舒雯偵辦被告許姓男子等人，清查有400多張假造提貨單流入金門各地商家，經連夜訊問被告許男等3人，以涉犯刑法行使偽造有價證券、詐欺等罪嫌嫌疑重大，且有勾串在逃共犯之虞。今日凌晨0時，向金門地方法院聲請羈押、禁見，法官稍後也裁定羈押並禁見。
金門地檢署指出，許男等多人涉嫌在去年12月31日下午至金門縣各地商家，持偽造106年春節家戶配售酒提酒券，詐取等價現金，該案主要是商家查覺提貨單粗糙有異，報警處理，指揮金門縣警察局、金城分局及金湖分局追查。
檢警經過濾多處監視器畫面，昨天在金門尚義機場逮捕許男，隨後循線逮捕另一許姓男子與洪姓同夥。經搜索金門縣金城鎮民生路1處套房，查扣贓款新台幣10多萬元。
檢方今天凌晨0時，向福建金門地方法院聲請羈押、禁見，凌晨2時30分獲法官裁定准予羈押並禁見，地檢署正指揮警方追查在逃共犯及贓物流向。1060102
(中央社)
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