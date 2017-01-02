富邦集團插旗中台灣 凱擘影城開幕
富邦旗團旗下的凱擘影城今天在台中大魯閣新時代購物中心正式開幕，這是凱擘全台首家影城，新生代偶像男神李玉璽前來代言時說，今年第一件事就是到台中看電影。
凱擘影城是由凱擘、台灣大哥大、富邦金創共同投資打造的影城品牌，在2017年元旦進駐台中大魯閣新時代購物中心，今天更邀請演出國片「我的少女時代」的偶像男星李玉璽前來站台揭幕。
李玉璽表示，他看電影時很怕自己腳往前伸時會影響前面的觀眾，還好凱擘影城的座位設計的好，可以伸長腳，也不會被前面觀眾擋住視線，提供觀眾更好的看電影體驗。
被問到平常都跟什麼人去看電影時，李玉璽說，看電影是增長感情的方式，所以他最常跟家人一起看電影。而迎接2017年到來，他表示，去年他做了很多事，新的一年到來，第一件事就想要好好放假，來台中看電影。
凱擘影藝公司表示，在首家影城進駐台中後，除考慮在其他適合地點再設置影城外，未來還將靈活運用台灣大哥大數位資源及科技、富邦集團旗下專業金融商品等，跨界結合各領域最新潮流代表，與消費者開啟最直接即時的對話互動。
慶祝凱擘影城正式進駐大魯閣新時代購物中心，今天前2017名幸運觀眾可以用99元看電影，另外，現場還由李玉璽抽出3名幸運得主，送出2017年每月免費看1部電影的超級大獎。
大魯閣新時代購物中心凱擘影城的前身是威秀影城，凱擘影藝公司表示，凱擘與威秀無縫接軌，擁有9個放映廳，約2500多個座位，由於農曆春節電影旺季將屆，暫時沒有改裝，預計於3月到暑假之前進行改裝。1060102
(中央社)
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