后里苗圃辦講座 帶領認識保育動物及生態知識

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台中市野生動物保育學會搶救日前掛網導致翅膀受傷的貓頭鷹；經多天醫護及照顧下恢復健康，進行實際野放！（陳世宗翻攝）

台中國際花毯節每天都吸引大批賞花人潮，中市農業局將鄰近后里苗圃生態園區打造成浪漫花車外，連續假日還舉辦生態講座，由中興大學保育團隊介紹台灣保育類動物食蛇龜等；台中市野生動物保育學會帶領下，還進行貓頭鷹傷癒後野放，讓遊客賞花時，還能為生態永續盡份心力。

農業局指出，后里苗圃至1月7日止，每逢假日即舉辦生態講座，邀請中興大學食蛇龜保育團隊，帶來食蛇龜保育偶劇「阿食想家」演出；及原生龜簡介及淺山保育講座，透過「阿食」食蛇龜人偶，讓大家更瞭解台灣保育類食蛇龜及其棲息環境。

局長王俊雄說，食蛇龜又稱黃緣閉殼龜、黃緣盒龜、山龜、蛇龜，是台灣唯一陸棲性淡水龜，主要分布台灣北、中部、花東及恆春半島一帶的淺山區；但食蛇龜並不吃蛇，屬於雜食性，以昆蟲、蚯蚓、蛙、蝸牛、魚、腐屍為食，因人為濫捕食用或製作藥材，族群數量銳減。

台中市野生動物保育學會則進行野生動物救傷後送及相關處理宣導，及介紹貓頭鷹巢箱設置---友善環境新作為。學會表示，日前有短耳鴞及長耳鴞因掛網導致翅膀受傷，經過多天醫護及照顧下恢復健康；因貓頭鷹屬於候鳥，經過野放評估後，決定進行實際野放。

王俊雄強調，參與民眾看著貓頭鷹愈飛愈高，最後只剩1個小黑點，代表野放工作順利完成，也讓民眾進一步瞭解野放所需的相關評估與條件；才能真正幫助野生動物回歸自然。

(中時)