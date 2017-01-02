北中寮重要聯外道路─投17線拓寬完成 打通中寮鄉路網
北中寮通往草屯鎮南埔里的重要聯外道路─投17線，目前已全線拓寬完成並通車，讓鄉親多年的期待終於實現，便捷的交通，不但點亮了北中寮的繁榮願景！更讓北中寮7村的鄉民都歡欣不已。
南投縣長林明溱表示，投17線拓寬工程是他擔任立委時，和時任立委的吳前副總統一同爭取，獲交通部同意列入南投生活圈路網計畫補助改善工程。
該線全長8公里，包含8座橋樑，歷時4年又10個月，總經費5億3164萬1,670元，往後從草屯南埔交流道到爽文村不用15分鐘，交通路程和時間都縮短，農產運輸更便捷，為中寮鄉交通帶來極大的便利性；而且該線將成為進入中寮鄉龍鳳瀑布天空步道前的新地標，並可有效帶動區域觀光及在地產業發展。
立委馬文君表示，投17線拓寬完成通車對北中寮發展有很大意義，大幅提升北中寮7村的居民生活及交通品質，農產運輸也更快速便捷，後續將繼續協助爭取銜接投139線路段、投22線接投26號環鄉道路等改善工程，讓中寮鄉路網更完善，鄉親更方便。
林縣長也指出，未來投17線銜接投139線將會持續規劃，向中央爭取經費拓寬，讓中寮對外交通動脈完全打通；另投22線接投26號環鄉道路已爭取到規劃費補助，目前正進行設計及環評程序，如順利通過環評及核定後，也會儘速拓寬完善環鄉道路，讓中寮鄉路網更臻完善，讓中寮鄉帶來進步和繁榮。
(中時)
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