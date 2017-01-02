伊斯坦堡夜店39死槍擊案 IS宣稱犯案

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伊斯蘭國（IS）今天宣布聲明宣稱，土耳其伊斯坦堡元旦發生夜店槍擊案，是他們的人下手攻擊。這起攻擊造成39人喪命，其中24人是外籍人士。

法新社報導，社群媒體流傳的IS聲明說，「哈里發王國的士兵」執行在雷納（Reina）夜店的攻擊。1060102

(中央社)