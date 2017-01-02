伊斯坦堡恐怖攻擊 IS認了
據路透社報導，極端團體伊斯蘭國已經於1月1日承認犯下了對土耳其首都伊斯坦堡夜店發起的恐怖攻擊行動。
恐怖攻擊行動發生後，雖有人一度懷疑是庫德族工人黨所為，但是土耳其政府一開始就對伊斯蘭國產生了懷疑。當地《自由每日新聞》（Hürriyet Daily News）指出，土耳其警方與情報單位早已獲知伊斯蘭國將發動恐怖攻擊的消息，並且於12月份發起行動，逮捕了其中一名嫌疑人。
早成39人死亡的恐怖攻擊元凶目前仍然在逃，伊斯坦堡當局認為他們應該是來自伊斯蘭國在吉爾吉斯與烏茲別克的細胞。他們可能與6月份在伊斯坦堡機場發動攻擊，造成47人死亡的團體有關。據悉土耳其政府於12月30日從美國情報機構得到伊斯蘭國將發起攻擊的，但是伊斯坦堡當局來不及反應。
(中時電子報)
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