陸加強個人購匯監管 不得用於境外買房、證券投資

我要評比

香港信報報導，雖然今年中國居民5萬美元購匯額度並未縮減，但無論是手機網上銀行、網點自助購匯機還是網點櫃台購滙時，都需先填寫一份「個人購匯申請書」。

該申請書明確，境內個人辦理購匯時，不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目，亦不得參與洗黑錢、地下錢莊交易等違法違規活動。

違者將被列入「關注名單」，此後兩年都取消了5萬購匯額度外，還可能面臨逃匯金額30％左右罰款，以及5萬元以下罰款。

外匯局相關負責人指出，此次對個人申報進行事中事後抽查並加大懲處力度，「關注名單」內的人士，在未來一定時期內或限制及禁止購匯，依法納入個人信用記錄、予以行政處罰、進行反洗錢調查、移送司法機關處理等。

(工商)