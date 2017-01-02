傳與黨團開戰 洪秀柱：沒批廖國棟亂講

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，她在立法院26年，很了解立法院生態，也指出要跟國民黨團總召廖國棟多溝通，但她否認有批評廖國棟「亂講」，這是媒體說的。

洪秀柱昨透過媒體專訪，表態要競選連任黨主席，意外點燃與黨團間的戰火，媒體報導，傳出廖國棟多次去黨中央溝通時，被洪秀柱當面酸「那是你的個人意見」，還批廖國棟「亂講」。

對此，洪秀柱下午受訪時表示，在立法院26年相當了解生態，對每個委員狀態都了解，大家是黨內同志，這跟誰要支持誰一點關係都沒有 但要集體對外共同作戰。

洪秀柱面對媒體，否認對廖國棟講過「亂講」，「我哪有講過這兩個字，這是你說的」。

國民黨高層傳出走潮，包括國民黨政策會執行長蔡正元、行管會主委邱大展都傳出異動消息，洪秀柱半開玩笑說，「你們不要給我製造問題，什麼出走潮」，邱大展每天絞盡心思面對黨產會，「怎麼會不累，當然累」，但不表示邱大展現在就會辭職，邱大展責任感很重。

洪秀柱說，蔡正元很早就跟她提過，她說「責任未了不要亂跑，責任已了才可以離開」，這是很正常的事也沒甚麼不對。1060102

(中央社)