傳與黨團開戰 洪秀柱：沒批廖國棟亂講
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，她在立法院26年，很了解立法院生態，也指出要跟國民黨團總召廖國棟多溝通，但她否認有批評廖國棟「亂講」，這是媒體說的。
洪秀柱昨透過媒體專訪，表態要競選連任黨主席，意外點燃與黨團間的戰火，媒體報導，傳出廖國棟多次去黨中央溝通時，被洪秀柱當面酸「那是你的個人意見」，還批廖國棟「亂講」。
對此，洪秀柱下午受訪時表示，在立法院26年相當了解生態，對每個委員狀態都了解，大家是黨內同志，這跟誰要支持誰一點關係都沒有 但要集體對外共同作戰。
洪秀柱面對媒體，否認對廖國棟講過「亂講」，「我哪有講過這兩個字，這是你說的」。
國民黨高層傳出走潮，包括國民黨政策會執行長蔡正元、行管會主委邱大展都傳出異動消息，洪秀柱半開玩笑說，「你們不要給我製造問題，什麼出走潮」，邱大展每天絞盡心思面對黨產會，「怎麼會不累，當然累」，但不表示邱大展現在就會辭職，邱大展責任感很重。
洪秀柱說，蔡正元很早就跟她提過，她說「責任未了不要亂跑，責任已了才可以離開」，這是很正常的事也沒甚麼不對。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。