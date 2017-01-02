中信和艾迪頓有共識 洋投3本柱成形

中職中信領隊楊培宏今天表示，已與艾迪頓（Nick Additon）達成加盟共識。加上先前談妥的武鐸（Bryan Woodall）、肯恩(Bruce Kern)在內，中信新季的洋投3本柱儼然成形。

中華職棒中信兄弟隊上個球季補進林智勝、鄭達鴻兩大自由球員，唯一目標便是搶下總冠軍，可惜再與總冠軍擦身而過，季外除與彭政閔、王勝偉商談新約，也積極物色洋將，備戰新球季。

中信領隊楊培宏今天表示，球隊以已經找到第3名洋投，這名洋投就是上季在中信陣中的艾迪頓。

楊培宏說，球團已經跟艾迪頓就合約上達成共識，艾迪頓和先前談妥的武鐸、肯恩大概都會在2月中旬左右陸續抵台向球隊報到。

艾迪頓上個球季在中信一軍出賽7場，其中有6場是先發，共投37.2局，送出37次三振，有13個保送，被擊出5支全壘打在內的42支安打，丟掉19分中有18分是自責分，拿下3勝、1敗，防禦率4.30的成績。

武鐸則是已連兩年在中信陣中，上個球季在中信一軍出賽14場都是先發，共投89.1局，送出75次三振，有13個保送，被擊出8支全壘打在內的102支安打，丟掉43分中有39分是自責分，拿下6勝、2敗，防禦率3.93的成績。

肯恩上個球季在中信一軍出賽2場都是先發，共投6.1局，送出6次三振，有5個保送，被擊出1支全壘打在內的9支安打，丟掉10分中有8分是自責分，拿下0勝、2敗，防禦率11.37的成績。1060102

(中央社)