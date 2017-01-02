遠東科大設新系 澎恰恰要當教授
遠東科技大學今年8月將設立「流行音樂產業管理學系」，校方今天證實，已聘任校友澎恰恰出任客座教授，還有多名藝人也受邀執教。
網路上近來流傳1張遠東科大「流行音樂產業管理學系」招生宣傳海報，打出「踏進演藝圈最近的管道」的口號，非常吸睛，也引起討論。
遠東科大主秘何嘉惠今天證實，校方8月將設立「流行音樂產業管理學系」，不僅請來澎恰恰出任客座教授，還找來苗可麗、歌手許景淳、詹雅雯、荒山亮、江志豐、鐵獅玉玲瓏班底等人南下執教，涵蓋戲劇、主持、歌曲創作等幕前幕後領域。
何嘉惠說，澎恰恰在宣傳上幫母校不少忙，且多次參加校方公益活動，也希望傳授影劇圈看法給有興趣的年輕一輩，正好學校成立「流行音樂產業管理學系」，雙方一拍即合。
遠東科大「流行音樂產業管理學系」今年預定招收50人，主修課程包括「流行產業整合行銷」、「演藝經紀與行銷」、「舞台影音設計」、「音樂製作與展演」等。1060102
(中央社)
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