客訂炸魚薯條拗買感冒藥 店家網PO被讚爆

店家公開這張不尋常的訂單得到網路熱議。（取自Feeley's Fish and Chip Shop臉書）

訂餐外送能做額外要求嗎？更人性化思考的服務業會說YES！北愛爾蘭一家炸魚薯條店收到網路訂單，要求幫買感冒藥，沒想到店家答應了，這份訂單被PO上臉書後，被讚爆且造成熱議。

根據BBC報導，「菲利炸魚薯條店」（Feeleys Fish and Chip Shop）是在2016年12月30日公布一位女性的網上訂單。上面的「附加言論」欄中說，「能不能在路上的雜貨店停一下給我買點感冒藥片，我給你錢。」

這位顧客直言說，「我訂餐就是想得到藥片，病得厲害。謝謝。」

店家表示，看到顧客利用「附加言論」欄，感到高興。他們幫忙買了感冒藥，並且捎去一封早日康復的訊息。商店還說，等顧客康復告知，會送去一份免費餐。這位顧客回信表示感激。

這家外賣店的PO文得到8000個點讚，1000個評論，在網路上引起轟動。

(集團連線報導)