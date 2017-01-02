客訂炸魚薯條拗買感冒藥 店家網PO被讚爆
訂餐外送能做額外要求嗎？更人性化思考的服務業會說YES！北愛爾蘭一家炸魚薯條店收到網路訂單，要求幫買感冒藥，沒想到店家答應了，這份訂單被PO上臉書後，被讚爆且造成熱議。
根據BBC報導，「菲利炸魚薯條店」（Feeleys Fish and Chip Shop）是在2016年12月30日公布一位女性的網上訂單。上面的「附加言論」欄中說，「能不能在路上的雜貨店停一下給我買點感冒藥片，我給你錢。」
這位顧客直言說，「我訂餐就是想得到藥片，病得厲害。謝謝。」
店家表示，看到顧客利用「附加言論」欄，感到高興。他們幫忙買了感冒藥，並且捎去一封早日康復的訊息。商店還說，等顧客康復告知，會送去一份免費餐。這位顧客回信表示感激。
這家外賣店的PO文得到8000個點讚，1000個評論，在網路上引起轟動。
(集團連線報導)
文章來源：炸魚薯條店收到感冒藥訂單引起網上轟動
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