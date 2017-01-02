台中舊城區電影大戰開打 凱擘挑戰最便宜首輪
台中鐵路高架化，使得舊城區春去春又來，不但秀泰影城即將趕在農曆年前開幕，大魯閣新時代威秀影城租約到期，改由凱擘影城進駐，2日盛大更名揭幕，並祭出前2017名觀眾電影票99元的好康，此外開幕期間招募會員，只要加入會員即享每片230元的優惠，挑戰台中最便宜的首輪票價。
台中火車站在新站啟動下，建國市場搬遷，火車站邊周邊投資、商業活動有逐漸熱絡的趨勢，包括秀泰影城緊鑼密鼓準備開幕啟用，而原大魯閣新時代威秀影城，在租約到期後，房東不再續租由關係企業凱擘影藝成立凱擘影城無縫接軌，成立兩年的凱擘影藝，不但投資電影也積極佈局影城拓點，而台中凱擘影城也是該品牌首家影城。
凱擘影城總經理林美瑤分析，原新時代威秀影城是威秀在台中三個影城中票房之冠，每年票房收入約達3億元，此地年輕族群相當多，未來凱擘將會利用半年的時間逐步進行改裝，並提供科技應用與個人化的服務吸引觀眾到影城看電影。
1月2日開幕日，凱擘也請來青春男神李玉璽站台揭幕，由他抽出2017年每月免費看一部電影的超級大獎給前來參與的觀眾，另，開幕後凱擘也展開會員募集，只要購買600元雙人套票，即可成為年度會員，一年內都可以230元的票價看電影，這也是台中市最便宜的首輪電影票價。凱擘此舉，也牽動即將開幕的秀泰影城市場策略，預估將觸動舊城區影城大戰。
(中時)
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