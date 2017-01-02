陽岱鋼拚千安 巨人還有他要寫紀錄
進入新的一年，日本職棒各隊大約再1個月後就要展開春訓，新球季有許多好手要追逐個人里程碑，台灣球迷最關注的陽岱鋼，轉戰巨人隊後，隨即就要挑戰生涯第1000安，他目前累積942安，只要無傷無痛，要達標應是輕而易舉，除了陽岱鋼，巨人隊還有大前輩要挑戰生涯里程碑，就是老將阿部慎之助，他將挑戰2000安、2000出賽與400轟。
2000年加盟日本職棒巨人隊的阿部慎之助，現年37歲，生涯第17個球季要挑戰重要紀錄，他目前累積出賽1963場、1917安與373轟，其中出賽與安打有望順利達成，距離400轟還有27轟之差，他最近3季分別敲出19、15、12轟，本季要達標恐有難度。
今年要挑戰2000安里程碑的日職老將不少，包括荒木雅博（1961安）、福浦和也（1932安）、內川聖一（1896安）與鳥谷敬（1872安），只要不因傷缺陣，知名球星們都有望達成生涯里程碑，其中連續4年來台的鳥谷敬，去年打出生涯最糟糕的球季，只要找回應有水準，要敲出單季128安應是簡單任務。
投手方面，巨人軍也有大紀錄等待挑戰，中繼投手山口鐵也生涯累積270次中繼成功，已是日職最多，他上季只有19次中繼，還吞下6敗，寫下生涯最糟表現，今年捲土重來，要力拚300次中繼成功，不但是個人紀錄，更是球隊戰績指標。
去年因傷導致生涯首度無緣一軍登板的巨人隊36歲左投杉內俊哉，距離生涯150勝還有8勝之遙，他歷經2015年底一口氣遭減薪4.5億日圓的低潮後，去年又因傷無緣一軍，但他經過手術與復健後，自信狀況已回到巔峰，若能找回王牌左投水準，有望一舉突破150勝大關。
此外，轉戰羅德3年每年都繳出至少164局的涌井秀章，生涯累積1903局，今年應該可順利突破2000局大關，養樂多隊「小巨人」石川雅規則要追逐2500局里程碑，他需要再主投63.2局。而重返日職表現依舊犀利的軟銀隊左投和田毅，日職累積1486次三振，再14K就能達到1500K里程碑。
(中時電子報)
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