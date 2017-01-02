六合夜市烏魚鰾風波 法界：未構成詐欺

高雄市六合夜市一盤要價新台幣1680元的烏魚鰾風波，法界人士今天說，業者有標示每兩160元，消費者誤以為是每盤是160元，因此未構成詐欺。

另外，媒體報導昨晚這起消費糾紛，經警方介入協調，最後雙方以840元和解；警方澄清說，這起糾紛是雙方自行講妥，警方並未介入協調，且半年內只接獲這起消費糾紛報案。

律師說，本案雖未構成詐欺，但消費者認為業者哄抬價格的暴利行為，仍可依民法訴請求償。1060102

(中央社)