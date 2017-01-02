高鐵桃園站候車旅客落軌 影響千餘名旅客

高鐵桃園站2日下午4時許傳出落軌意外，一名在北上月台候車男性旅客，不明原因掉落1米多深的月台底下鐵軌，列車即將進站，好在站務人員發現趕緊按下警示鈕，讓列車在距離月台前4、500米的隧道口停下，場面相當驚險。站務人員隨後緊急斷電，男性旅客被救難人員拉上月台，尚有意識，送中壢天晟醫院觀察。

目擊者說，該名男性年約60歲，身上傳出酒味，疑似候車時搖搖晃晃、重心不穩跌落月台。至於事發原因仍待相關單位調查。

高鐵桃園站說明，進站列車為左營開往南港的北上834列車，原訂下午4時20分進入高鐵桃園站，該列車因這場落軌事件，延誤約20分鐘，加上其他3部列次受影響，估計因此受影響旅客約1、2000人。

(中時)