元旦喜訊！屏東海生館首度誕生鯊魚寶寶
屏東海生館，在新的一年傳出喜訊。被稱為活化石的鯊魚-斑紋異齒鮫，順利從奇特造型的[卵鞘]中誕生出一尾可愛的元旦鯊魚寶寶。這不但是館內首例，也是國內首例在人工環境下順利孵化的首例。
海生館表示，斑紋異齒鮫獨特的外型，與一般大眾認知的鯊魚外型頗有差異，屬於底棲性的鯊魚種類，而最大的特色是在背鰭上有類似牙齒的角狀構造，故又被稱為角鯊。產下的卵鞘如同鑽頭般的形狀，在2015年才因夜宿海生館夜間探索的活動中，順利記錄下斑紋異齒鮫產卵的瞬間。
海生館說，這次順利從受精卵下誕生出鯊魚寶寶，連飼育人員都非常驚豔，因斑紋異齒鮫從產卵後到孵化的時間超過一年以上，且需要在低於20度的水溫，讓本種鯊魚在台灣一直都沒有繁殖成功的紀錄，此次海生人員特別準備最適合的環境，並有耐心的持續觀察，終於成功孵出，體長約19公分，是一尾雄性的鯊魚寶寶，只是可惜沒能捕捉到破[鞘]而出畫面。
(工商)
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