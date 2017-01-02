順天國中環校人行道 擬彩繪牆面行銷花博、青奧
台中市大甲區順天國中環校人行道甫完工，長達720公尺的人行道吸引社區民眾健走，市議員吳敏濟表示，學校地理位置佳，建議進行外牆彩繪，以「2018花博」及「2019國際青奧」為主，融入富教育性質的在地特色主題，屆時可吸引遊客駐足拍照，學生也能了解家鄉之美。
校長蔡仁政指出，學校對面大甲體育場運動人數達飽和，在人行道完工後，附近民眾紛紛繞學校外圍健走；目前除了北面校門口外牆已貼磁磚，其餘3面尚未進行美化。
吳敏濟表示，環校人行道牆面光禿禿，建議參考外埔國小進行美化，彩繪世界花博及國際青奧等字樣與圖案，加入在地特色主題，讓學生認識家鄉之美，可由民間發起、國際社團認養，市政府進行統籌，自己也將再持續爭取經費。
吳敏濟指出，順天國中位於新政路及大安港路上，地理位置佳好停車，環校彩繪牆將會吸引遊客慕名拍照，甚至成為婚紗拍攝最夯點，不但可以為2018花博及2019國際青奧做宣傳，還能帶動觀光及達到教育功能。
(中時)
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