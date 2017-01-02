光田醫院大玩假人挑戰 40人體驗「木頭人」
台版的假人挑戰「1.2.3木頭人」在醫院上演，光田醫院醫護人員大玩假人挑戰，將時間凍結在人潮最多的大廳、批價掛號及門診打針抽血處，讓民眾了解醫院忙碌狀況，小妹妹開心的說，「自己NG好幾次，不能動好難喔！」
假人挑戰(Mannequin Challenge)實在太夯，放假的醫護人員充滿熱情報名參加，女護理師說，其實平常工作，同仁在大廳都是到處走動，打針、注射點滴動作一氣呵成，突然要靜止不動，連眨眼都不行，真的是一項有趣的挑戰。
40人加入挑戰，有的扮演拄著拐杖的病人、有的演出躺在病床上的患者，還有人裝扮成醫護人員，直呼演戲真的很難！小妹妹參與演出開心的說，「一直不能動，讓自己NG了好多次。」
光田綜合醫院大甲分院歡慶20周年，老員工、年輕同仁一起追流行大玩假人挑戰，醫院表示，「假人挑戰」影片已上傳「光田綜合醫院」粉絲團，民眾只要「公開」分享影片並回答問題，就有機會抽到限量版復刻版醫藥箱。
(中時)
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